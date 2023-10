Eliminações precoces marcam primeiro dia do Brasil, em Baku

A jornada do Brasil no primeiro dia de competições do Grand Slam de Judô em Baku, no Azerbaijão, chegou ao fim. Nesta sexta-feira, 22, sete atletas brasileiros entraram no tatame com o objetivo de conquistar medalhas. No entanto, Rafaela Silva, Jéssica Lima, Jéssica Pereira, Larissa Pimenta, Natasha Ferreira, Ryan Conceição e Diego Ismael foram eliminados logo nas primeiras lutas.

Apenas Jéssica Pereira e Larissa Pimenta conseguiram saborear a vitória. Competindo na categoria até 52kg, ambas triunfaram em suas estreias. Jéssica superou a australiana Tinka Easton, porém, foi derrotada em seguida pela kosovar Distria Krasniqi. Enquanto isso, Larissa venceu a russa Alesya Kuznetsova, mas também acabou perdendo para a japonesa Kisumi Omori.

Ainda nas categorias femininas, Rafaela Silva, Jéssica Lima e Natasha Ferreira foram eliminadas logo na primeira luta. Na categoria dos 57kg, a campeã olímpica de 2016 sofreu um waza-ari no final do segundo round, sendo superada pela russa Kseniia Galitskaia. No mesmo peso, Jéssica foi derrotada na prorrogação pelo golden score pela georgiana Eteri Liparteliani. Enquanto isso, na categoria dos 48kg, Natasha não conseguiu superar Sabina Giliazova, também da Rússia.

Na categoria masculina, Ryan Conceição e Diego Ismael enfrentaram derrotas em suas primeiras lutas no Grand Slam de Baku de judô, competindo na categoria masculina de 60kg. Ryan conseguiu um waza-ari no começo do confronto, mas foi pego por um ippon do italiano Andrea Carlino ainda no primeiro round. Diego, por sua vez, não conseguiu pontuar e sofreu o golpe decisivo do espanhol Francisco Garrigos após três minutos de combate.