Em busca da semifinal, City recebe Real Madrid e Bayern encara Arsenal | A TARDE

Pelos jogos de volta das quartas de final da Champions League 2023/2024, dois grandes confrontos protagonizam a rodada desta quarta-feira, 17, com direito a três campeões em campo. Dentro de casa, o Manchester City encara o Real Madrid, enquanto, no mesmo horário, às 16h, o Bayern de Munique recebe o Arsenal. Nos jogos de ida, os dois confrontos terminaram empatados.

Na temporada passada, Citizens e Blancos se enfrentaram nas semifinais, com resultado para a equipe inglesa, que aplicou uma sonora goleada de 4x0, conseguindo a classificação à final. Nesta mesma edição, o campeão foi o Manchester, que venceu a Inter de Milão.

No confronto de ida, no Santiago Bernabéu, na Espanha, a partida terminou em 3x3, com duas viradas durante os 90 minutos. Os gols foram marcados por Bernardo Silva, Phil Foden e Gvardiol para a equipe azul, já Rodrygo, Valverde e Ruben Días, contra, marcaram para o Madrid.

Assim, nesta quarta, no Etihad Stadium, na Inglaterra, a equipe vencedora sairá classificada para a semifinal. Entretanto, em caso de um novo empate, a partida seguirá para a prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. Neste mesmo desenho está o duelo entre Bayern e Arsenal, que empataram em 2x2 na última terça-feira.

Beyern e Arsenal no primeiro jogo | Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP

No Allianz Arena, em Munique, os Bávaros buscam mais uma semifinal na sua história, também visando o 7º título de Champions League. O Arsenal, por sua vez, ainda está em busca do primeiro e para isso, precisará desbancar os donos da casa.

Na ida, em Londres, Saka e Trossard marcaram para os Gunners, já Gnabry e Harry Kane deixaram tudo em igualdade, protagonizando mais um empate na rodada. Antes desta edição, o último confronto tinha acontecido em 2017, com vitória em 5x1 para a equipe alemã.

Os dois confrontos serão transmitidos com narração nacional, na TNT Sports e na plataforma de streaming Max.