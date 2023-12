Em crise, United visita Liverpool pela 17ª rodada da Premier League | A TARDE

O Manchester United, que acaba de ser eliminado das competições europeias, não tem tempo para se lamentar, pois no domingo, 17, visita o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, pela 17ª rodada.

Fora também da Copa da Liga Inglesa, da qual são os atuais campeões, os 'Red Devils' têm apenas duas competições no calendário até o final da temporada: a Copa da Inglaterra, na qual irão enfrentar na próxima rodada o Wigan, da 3ª divisão, em janeiro, e a Premier League.

Na liga, as águas não são mais tranquilas para o United: vem de derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em Old Trafford, e ocupa a sexta posição, dez pontos atrás do Liverpool.

O último clássico entre os rivais em Anfield, onde o time de Manchester não vence desde janeiro de 2016, terminou com uma goleada histórica dos 'Reds' por 7 a 0.

O técnico Erik ten Hag, sem seu capitão Bruno Fernandes, precisa quebrar essa sequência negativa para recolocar o United nos trilhos e pelo menos brigar pelo Top 4 para voltar às competições europeias na próxima temporada.

Já o Manchester City (4º) recebe no sábado o Crystal Palace (15º), antes de viajar à Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Com 33 pontos, os 'Citizens' buscam uma vitória para não se descolarem da briga pelo título.

Mas o Arsenal (2º, 36 pontos) e o Aston Villa (3º, 35) tentarão se manter à frente no domingo, quando os 'Gunners' recebem o Brighton (8º) e o Villa visita o Brentford (11º).

Mais abaixo, o Newcastle, que assim como o Manchester United terminou na lanterna de sua chave na Champions e também está fora das competições europeias, recebe um embalado Fulham (10º), que goleou por 5 a 0 West Ham (9º) e Nottingham Forest (16º) nas últimas duas rodadas.

O Forest abre a 17ª rodada nesta sexta-feira recebendo o Tottenham (5º), que encerrou uma série negativa na semana passada, algo que o Chelsea (12º) tentará no sábado contra o lanterna Sheffield United, em Stamford Bridge.