Em encontro, Haaland lança um 'receba' para Luva de Pedreiro

Horas após o título do clube inglês, o Manchester City, o influenciador baiano Luva de Pedreiro, encontrou ninguém menos do que o atacante campeão e artilheiro da competição, o camisa 9 Erling Haaland. Luva assistiu a final da Champions League em Istambul, na Turquia.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Luva registrou o momento em que encontra o atacante, que surpreendeu o influenciador ao dizer o seu tradicional bordão: 'Receba'. No encontro, Luva ri da situação e, em seguida, posa para fotos ao lado do atacante do time de Pep Guardiola.

Antes da final do torneio, o baiano participou de eventos da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) para promover a decisão.