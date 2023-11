Em partida difícil, Brasil bate Chile no hand e vai à semi como líder | A TARDE

A seleção masculina de handebol conquistou a classificação para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago ao vencer os donos da casa, a seleção do Chile, por um placar de 30 a 28. Em uma partida extremamente equilibrada, os jogadores da amarelinha precisaram segurar a pressão de um ginásio lotado para apoiar os adversários, sede do evento.

No confronto da quarta-feira, 1, o Brasil iniciou dominando o adversário, aproveitando os espaços cedidos pelos chilenos e logo abriram cinco pontos de vantagem, deixando o ginásio em Santiago no silêncio. Com o passar do tempo, o time que representa o pais sede conseguiu encaixar e intensificar o ritmo, até diminuir a vantagem para dois pontos, encerrando o primeiro tempo em 15 a 12 no placar.

Na volta para a segunda parcial, o Brasil começou melhor, principalmente na parte ofensiva, e logo abriu cinco pontos de vantagem novamente. Entretanto, os chilenos, embalados pelos torcedores presentes, cresceram na partida e aproveitaram as brechas da defesa brasileira, encostando no placar. Com os três últimos minutos frenéticos, e chance do Chile empatar, a seleção verde e amarela conseguiu administrar o placar e, mesmo pontuando menos na segunda etapa, conseguiu garantir a vitória em 30 a 28.

Na próxima fase, a seleção brasileira de handebol masculino irá enfrentar os Estados Unidos, que será a semifinal. Na outra chave, o Chile enfrentará o líder do outro grupo, a Argentina. As duas partidas ocorrerão na sexta-feira, 3, com previsão de início para às 17h30.

O Brasil busca voltar a colocar o ouro no peito e igualar o feito de 2015. Além disso, o campeão garante vaga direta para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, na França.