Em primeira entrevista na Arábia Saudita, Neymar cita CR7: "Pioneiro"

Seguindo a nova tendência do futebol mundial, Neymar desembarcou na Arábia Saudita e assinou com o Al-Hilal, clube com o elenco mais valioso fora da Europa. Aos 31 anos, o craque brasileiro foi anunciado na última terça-feira, 15, e concedeu a primeira entrevista nesta quarta, 16, para o próprio clube.

Neymar explicou os motivos que o fizeram aceitar a proposta do futebol saudita e citou o português Cristiano Ronaldo como “pioneiro” nessa movimentação de grandes craques para a liga da Arábia Saudita.

“Obviamente é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo. Cristiano Ronaldo foi o pioneiro em tudo isso, e no começo todo mundo o chamou de louco, mas hoje você vê que a liga está crescendo mais e mais. Estou aqui para ajudar a liga a crescer, vai ser muito competitiva, ainda mais depois das contratações que fizeram neste verão”, afirmou Neymar.

Além de CR7, Neymar também lembrou dos atacantes Benzema e Roberto Firmino, ex-companheiro de Seleção Brasileira. Para ele, enfrentar jogadores de qualidade é uma motivação a mais dentro da liga. Nas seis temporadas que passou na França, o Paris Saint-Germain teve poucos desafios na liga nacional e conquistou o campeonato cinco vezes.

“Você fica muito feliz de encontrar jogadores de qualidade nos outros times porque isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. É óbvio que quando enfrentar Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior. Estou muito feliz de estar entrando nessa liga e, com certeza, enfrentá-los será maravilhoso”, afirmou o craque brasileiro.

No fim, Neymar ainda mandou um recado para os torcedores do Al-Hilal. Ele deve ser apresentado aos torcedores no estádio Rei Fahd, antes da partida contra o Al-Fayha, pela segunda rodada da liga saudita.

“Eu vou fazer o possível para eles desfrutarem do futebol. O objetivo é ganhar todos os títulos. Conforme vai passando a temporada, é passo a passo, treino a treino, jogo a jogo e isso nós vamos crescendo cada vez mais. Meu pensamento é esse, começar a trabalhar agora porque temos os objetivos, os campeonatos e os troféus e alcançar o maior topo. É a paixão do torcedor, então vamos em busca disso”, completou Neymar.