Endrick completa 18 anos: “Enfim”

Jogador brasileiro chega ao Real Madrid nos próximos dias - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Visto como um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, Endrick completa 18 anos neste domingo, 21. Nas redes sociais, o atleta comemorou a chegada da maioridade.

Endrick, revelado pelo Palmeiras, será apresentado esta semana pelo Real Madrid. A promessa brasileira publicou uma foto em preto e branco com a seguinte legenda: “Enfim, 18”.

O jogador terá um concorrente de peso no clube espanhol. Principal nome do futebol francês, Mbappé será o camisa nove da equipe que conta com os brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo.