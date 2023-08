Equipe Baiana participa do Campeonato Brasileiro em João Pessoa

As ginastas baianas de ginástica rítmica já chegaram a João Pessoa, a capital da Paraíba, para participar do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Juvenil ao longo desta semana. Das onze competidoras que representam a equipe, duas se destacam: Keila Santos, de 15 anos, e Clara Vaz, de 13 anos. Ambas têm um histórico impressionante com importantes conquistas em competições nacionais e internacionais enquanto representavam a Seleção Brasileira.

Em João Pessoa, as competições classificatórias da ginástica rítmica estão divididas em duas categorias: juvenil I e juvenil II, tanto em provas individuais como por equipe, nos aparelhos arco, bola, fita e maças. Essas disputas acontecerão entre quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28.

As finais da categoria juvenil I estão marcadas para o sábado, 29, enquanto as finais individuais da mesma categoria ocorrem no domingo, 30. Nesse período que antecede o início das competições, as onze atletas estão concentradas em João Pessoa, preparando-se e dedicando-se aos treinamentos.

Keila é uma atleta notável, beneficiada pelo programa de incentivo FazAtleta, e tem se destacado desde 2018 com diversos títulos estaduais, brasileiros e continentais. Em 2023, ela competiu no Sofia Cup, preparatório para o Mundial, onde obteve o terceiro lugar no campeonato Pan-Americano individual, tanto no aparelho arco quanto por equipe, realizado em Guadalajara, no México. Além disso, conquistou o quarto lugar nos aparelhos maças, bola e fita.

Os excelentes resultados garantiram a Keila o título de campeã pan-americana por país geral e a oportunidade de representar a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial Júnior em Cluj Napoca, Romênia, onde alcançou a 16ª posição no aparelho maças. Ela é uma das favoritas para trazer mais títulos para a Bahia.

Clara também vem se destacando na modalidade, com títulos estaduais e ótimas performances em âmbito nacional. A treinadora das ginastas, Joseane Coelho, que foi agraciada com passagens concedidas pela Sudesb para acompanhar as atletas, explica que todas elas estão em busca de ótimas classificações. Joseane destaca os feitos de Keila no pan-americano e mundial, que têm marcado seu nome na história da ginástica rítmica.

Além de Keila e Clara, a equipe baiana conta com as talentosas atletas Júlia Ramos, de 15 anos, e Luíza Zugaib, de 14 anos. Completando o time estão: Maria Ferraro, 15 anos; Alice Pinto, 13 anos; Anna Batista, 15 anos; Mariana Oliveira, 14 anos; Sophia Lima, 13 anos; Maisa Helena Araújo, 13 anos; e Alessandra Lima, 15 anos. Todas essas ginastas são representantes de diferentes clubes, incluindo o Clube Gorba, Clube Cetgym, Clube Cegym, Gym Clube e Clube Kadosh.

A presidente da Federação Baiana de Ginástica (FBG), Evelin Lobo, expressa sua admiração e orgulho pela participação das atletas baianas na competição, ressaltando.

“É um fato muito significativo, uma vez que até pouco tempo atrás tínhamos no máximo dois clubes competindo em nível nacional. Eu destaco esse crescimento, tanto em número de participantes quanto em qualidade técnica, como resultado do investimento feito pelo Governo do Estado, por meio da Sudesb e da Setre, nas federações esportivas. Esse suporte tem tornado o trabalho no nosso estado consistente e produtivo, refletindo diretamente nos resultados alcançados pelos atletas”, pontua a presidente.

Outras duas ginastas brilhantes que fazem parte da Seleção Brasileira merecem destaque. Na modalidade de conjunto, Maria Paula Caminha alcançou o topo do pódio no campeonato Pan-Americano conjunto bola em Guadalajara, além de conquistar o primeiro lugar no campeonato Pan-Americano conjunto geral, realizado na mesma cidade. No prestigioso Campeonato Mundial Júnior em Cluj Napoca, o conjunto ao qual Maria pertence garantiu o 6º lugar geral e o 8º lugar no conjunto bola.

Yasmin Sena é outra talentosa ginasta que pertence à Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica. Neste ano, ela brilhou ao conquistar o primeiro lugar na categoria de dupla mista no Campeonato Sul-Americano no México.

Evelin ressalta que o apoio proporcionado pela Sudesb é de suma importância para a Federação Baiana de Ginástica (FBG), permitindo que a equipe trabalhe arduamente e com dedicação ao lado das atletas e treinadoras. Essa colaboração é fundamental para o desenvolvimento do esporte e o sucesso das ginastas em suas trajetórias esportivas.

“Além dos resultados e conquistas individuais, a Sudesb e a FBG também se conectam com políticas públicas voltadas à proteção e à reinserção social, destacando o papel brilhante do esporte nesse sentido. Atualmente, o projeto Casa da Ginástica da Bahia (Cagiba) atende mais de 300 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 19 anos e proporciona o desenvolvimento da ginástica rítmica desde a base até o alto rendimento. A expectativa é que, no futuro, possamos colher ainda mais frutos com essas crianças que sonham em se desenvolver plenamente no esporte”, finaliza.