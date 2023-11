Adversário do Bahia não marca há três jogos na Série A | A TARDE

O Bahia receberá a visita do São Paulo nesta quarta-feira, 29, às 20h, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Em relação a parte ofensiva, o adversário do Esquadrão vive fase ruim, pois não marca gols a três partidas.

O última vez que o tricolor paulista balançou as redes foi na vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pela 33ª rodada. Na sequência, São Paulo empatou sem gols no clássico contra o Santos, perdeu para o Fluminense por 1 a 0 e novamente empatou em casa por 0 a 0 contra o Cuiabá.

Por coincidência, desde a saída de Jonathan Calleri por conta de uma cirurgia no tornozelo direito, o rendimento o ataque da equipe está em queda. O argentino está fora de combate desde o dia 30 de setembro, quando marcou os dois gols da vitória clássico contra o Corinthians, de virada, no Morumbi.

O técnico Dorival Júnior já testou o ataque são paulino com Erison, David, Juan, Wellington Rato e Talles Wander, que é o artilheiro do Sub-20, contudo não surtiram o resultado esperado. A diretoria mira a contratação de um centroavante para 2024. A única contratação oficializada para 2024 é a do atacante Erick, ex-Ceará, que é de beirada.

Primeiro time fora do Z-4, o Bahia está na 15ª colocação, com 41 pontos ganhos em 35 jogos realizados. O time azul, vermelho e branco está atento no jogo entre Goiás e Cruzeiro, que fecha a 35ª rodada. Caso o time mineiro empate ou vença em Goiânia, o Esquadrão volta a zona de rebaixamento.