Adversários do Bahia na fuga do Z-4, Vasco e Cruzeiro empatam em BH | A TARDE

Em confronto direto para escapar da zona do rebaixamento, Cruzeiro e Vasco empataram por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, 22, no Mineirão, em jogo atrasado pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O resultado foi ruim para os times, que estão a três pontos do Bahia, time que abre o Z-4.

O Cruzeiro não contou com a presença do seu torcedor. A equipe atuou com portões fechados, devido a punição imposta pelo STJD à Raposa, e também ao Coritiba, por conta da confusão entre as torcidas dos dois times na Vila Capanema, na capital paranaense, na 34ª rodada,

O Vasco abriu o placar aos 15 da etapa inicial, com um golaço marcado pelo lateral uruguaio Pumita Rodriguez. Apesar do gol marcado cedo, time Cruzmaltino cedeu a virada num intervalo de 13 minutos. Primeiro, Arthur Gomes igualou o marcador para o time celeste, enquanto Bruno Rodrigues, de pênalti, ampliou. Mas, aos 32 minutos do segundo tempo, o francês Payet cobrou escanteio, Sebastián cabeceou para o meio e Gabriel Pec deixou tudo igual, em um belo chute de primeira,.

O Vasco até chegou a marcar o terceiro gol no finalzinho, aos 44 minutos, com o argentino Vegetti, porém foi anulado após revisão do VAR por impedimento. Com este resultado, o Cruzeiro segue na 16ª colocação, com 41 pontos ganhos, mesma pontuação do Vasco, em 15º. A distância dos times é de três em relação ao Bahia, tem 38 e está na degola.