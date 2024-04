Após derrota, Ceni desabafa: "Tomar gol de lateral é complicado" | A TARDE

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, não conseguiu esconder o desapontamento depois da derrota de virada na estreia do Brasileiro contra o Internacional. O Tricolor saiu na frente com gol de Biel mas tomou o empate em um minuto e cedeu os três pontos no final.

Para Ceni, o resultado é fruto da falta de atenção. Na coletiva após o jogo, o treinador destacou o equilíbrio entre as equipes e as poucas chances de finalização criadas. "O jogo estava muito truncado, difícil, não foi um jogo com tantas oportunidades de gol", resumiu o treinador.

Rogério lembrou que o gol do Bahia saiu na metade da etapa final e e lamentou que os jogadores não tenham conseguido segurar a vantagem. "A gente podia ter tentado segurar minimamente para o torcedor começar a cobrar um pouco mais o time, deixar um pouco mais nervoso", diz Ceni, referindo-se à torcida colorada.

Em vez disso, o time se desconcentrou e permitiu o empate e depois a virada. "Infelizmente nós estávamos ainda comemorando o gol quando sai o lateral, e tomar um gol de lateral da maneira como foi, é complicado", disse Rogério, que acrescentou:

"Tomamos dois gols de bola parada, um lateral e uma bola de segundo pau que nós sabíamos onde os escanteios eram batidos. "O que fica é que gente tem que ter mais maturidade para depois que consegue a vantegem fora de casa colocar o adversário numa situação difícil por mais tempo", concluiu o técnico.