Com síndrome dos 70 minutos, Bahia leva virada e perde na estreia da A | A TARDE

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro fez relembrar o desempenho do time durante a temporada 2024. Após sair na frente do marcador, com gol de Biel, o time levou a virada na reta final, para o Internacional, com gols de Wesley e Fernando, e amargou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série A.

O Bahia volta a jogar na terça-feira, 16, quando recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada da competição.

O Jogo:

A partida começou com as duas equipes buscando o gol adversário, mas sem sucesso. Os goleiros Rochet, do Internacional, e Marcos Felipe, do Bahia, conseguiram evitar os lances de maior perigo do time adversário.

Na defesa do goleiro Tricolor, o atacante Borré recebeu o passe na marca do pênalti e bateu forte, porém Marcos Felipe, bem colocado, encaixou e evitou o gol do time adversário.

Quase na sequência, o Bahia levou perigo ao gol do time gaúcho. Jean Lucas trocou passes com Santiago Árias e bateu forte, de dentro da área, porém Rochet colocou para o escanteio, deixando a etapa inicial com a igualdade no marcador.

No segundo tempo, os técnicos modificaram as suas equipes. Ceni tirou o atacante Oscar Estupiñan e colocou o meia Cauly. Já Coudet retornou com o zagueiro,Mercado, o atacante Wesley e o volante Bruno Henrique para as saídas de Bruno Gomes, Thiago Maia e Lucca.

Com as mudanças feitas, o Internacional teve liberdade com os zagueiros começando as jogadas ofensivas e por pouco não abriu marcador em dois cruzamentos. Borré ganhou a disputa com Kanu, mas a bola saiu em tiro de meta. No segundo lance, o atacante do Colorado ganhou, novamente de cabeça, porém, sem direção.

Tentando contragolpear a ofensiva do time sulista, Rogério colocou Biel na vaga de Caio Alexandre. Só que a tentativa não deu certo, no primeiro momento. Maurício ganhou disputa com Kanu e Rezende e, de voleio, botou na linha de fundo. No lance seguinte, o Inter teve outra oportunidade com Renê, que chutou primeiro e o goleiro Marcos Felipe fez a defesa parcial e, novamente, evitou que o lateral do inter colocasse a bola no fundo da rede.

Só que quando o Inter merecia abrir o marcador, em uma troca de passes ofensiva, Biel, depois de receber o passe de Jean lucas, dominou, driblou e bateu, contando com o desvio do lateral Bustos para vencer o goleiro adversário.

A comemoração do Bahia não durou muito. No lance seguinte o Inter chegou ao empate. Depois de uma cobrança de lateral, o atacante Borré recebeu na pequena área, ganhou de Juba, e colocou na saída do goleiro Tricolor, dando igualdade ao marcador.

O que estava se desenhando aconteceu. O Internacional virou o jogo após o cruzamento de escanteio feito por Bruno Henrique, o volante Fernando ganhou de cabeça e aproveitou a indecisão de Marcos Felipe para fazer o gol e garantir os três pontos do Internacional.

FICHA TÉCNICA



Internacional 2 x 1 Bahia

Campeonato Brasileiro - 1ª Rodada

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 13/04/2024 (sábado)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira (Fifa-PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra (PE) e Luis Carlos de Franca (RN)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (Fifa-SP)

Gols: Biel (Bahia) e Wesley e Fernando (Internacional)



Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê;Thiago Maia (Mercado), Bruno Gomes (Bruno Henrique), Maurício (Gustavo); Wanderson (Wesley), Lucca (Allário) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Rezende, Caio Alexandre (Biel), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Óscar Stupian (Cauly) e Thaciano (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.