Após sentirem dores, goleiro e volante serão reavaliados para o Ba-Vi | A TARDE

O Bahia tem reapresentação marcada para esta terça-feira, 26, quando vai iniciar a preparação para encarar o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. Apesar disso, o técnico Rogério Ceni pode ter dois problemas para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o clássico Ba-Vi.

Substituído por Yago Felipe aos 15 minutos do segundo tempo do jogo contra o Maranhão, o volante Caio Alexandre deixou o campo machucado e deve ficar fora do jogo contra o Botafogo-PB.

“O grupo já não é muito grande, aí o Caio saiu machucado… Temos que fazer treinamentos para melhorar a capacidade física e evitar as viagens para alguns atletas, ainda mais com as finais do Baiano pela frente”, declarou Rogério Ceni após o jogo contra o Maranhão.

Com menos de três meses de temporada, o volante entrou em campo 18 vezes, 13 como titular, e soma um gol e três assistências. Ele é o jogador da Série A com mais passes certos (952) e mais ações com a bola (1.287) em 2024. Os números são do Sofascore.

Já o goleiro Marcos Felipe, sentiu dores ainda no primeiro tempo e foi visto conversando com a comissão técnica após o intervalo. Mesmo assim, seguiu em campo e depois de nova dividida com o adversário, voltou a sentir dores e terminou a partida no sacrifício, já que não havia mais substituições disponíveis.

Danilo Fernandes e Marcos Felipe em aquecimento na Arena Fonte Nova | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O goleiro titular no Campeonato Baiano é Adriel, mas há a expectativa que Rogério Ceni utilize força máxima nos jogos das finais e opte por Marcos Felipe no gol do Bahia, caso ele esteja apto para jogar.

Antes disso, o compromisso do Bahia é pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 27, às 21h30, o Tricolor visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.