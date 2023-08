Após triunfo, Cauly crê em novo momento do Bahia: "Virada de chave"

O Bahia voltou ao caminho dos triunfos após oito longos jogos. O time azul vermelho e branco derrotou o América-MG por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, e saiu da zona de rebaixamento. O time agora ocupa a 16ª colocação na classificação geral, com 18 pontos somados. O meia Cauly destacou a boa atuação coletiva da equipe na busca dos três pontos.

"Com certeza a gente conseguiu finalizar bem, foi o que faltou nos últimos jogos. Finalizamos bem ali logo com o gol do Everaldo. Criamos chances. Nos últimos jogos estava faltando um pouco do foco ali na finalização e hoje deu certo. Trabalhamos para isso, o foco, um gol ali de bola parada que foi um vacilo ali, um pouco de falta de atenção, mas a gente manteve a calma e sabíamos que a gente ia sair com esses três pontos daqui", disse o camisa 8 Tricolor.

Destaque do jogo ao marcar o segundo gol e dar uma assistência para Rafael Ratão marcar, o meia Cauly conversou com a imprensa após o jogo. Ele acredita que a equipe passa por um momento de mudança de rumo, após a fase difícil.

"A gente estava passando, todos nós passando por um momento difícil e no futebol é assim. Nos momentos positivos, nos momentos bons, a gente tem que comemorar também, tem que dar força aí pro grupo e é isso. A gente pode ver esse jogo como talvez uma virada de chave. Acreditamos muito no trabalho, no dia a dia, na nossa qualidade. Não merecemos estar nesta posição, e a gente sabe que a gente vai sair disso e vai fazer um belo segundo turno", completou.

Os comandados de Renato Paiva mudam o foco e já pensam no próximo compromisso pelo Brasileiro, que será fora de casa. O Bahia volta a campo no próximo domingo, 13, às 11h, no Mineirão, contra o Atlético-MG.