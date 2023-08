Aproveitamento atual rebaixaria Bahia em 75% dos últimos Brasileirões

Com o passar das rodadas, a situação tem ficado cada vez mais complicada para o Bahia no Brasileirão. Apesar de não estar dentro da zona de rebaixamento, o time comandado por Renato Paiva possui um aproveitamento bastante ruim e pode começar a ver adversários diretos se distanciarem.

Atualmente, o Tricolor de Aço possui apenas 21 pontos de 63 que já foram disputados na competição. A pontuação coloca a equipe empatada com o Santos, primeiro time dentro do Z-4 e que fica atrás do Bahia pelo critério de saldo de gols. Na frente, está o Goiás, que, com 24 pontos, já abriu três de diferença.

Os números do Esquadrão passam a preocupar ainda mais quando observado o retrospecto do Brasileirão. A máxima da competição prevê que 45 pontos seriam o necessário para uma equipe escapar do rebaixamento, mas já houveram anos em que essa margem oscilou para mais ou menos.

Em levantamento realizado pelo Portal A TARDE, ficou evidenciado que, caso mantenha o mesmo aproveitamento até o fim do campeonato (33,3%), o Bahia terminará o torneio nacional com cerca de 38 pontos. Ano passado, por exemplo, o Ceará caiu para Segundona com 37 pontos.



Nas últimas 12 edições de Campeonatos Brasileiros, o 17º colocado - primeiro clube rebaixado - terminou a torneio com mais 38 pontos em nove oportunidades. Em nenhum destes casos, a pontuação ultrapassou a marca prevista de 45 pontos, com a Portuguesa, em 2013, caindo com 44.

Apenas em 2014, 2019 e 2022 que o Bahia poderia se livrar de um possível rebaixamento com o atual aproveitamento de 33,3%. Nas respectivas ocasiões, os 17º colocados foram Vitória (38), Cruzeiro (36) e Ceará (37).

Dá para mudar a história

Para tentar mudar o cenário, o Bahia terá uma boa sequência de jogos pela frente. Nas próximas cinco rodadas, o Esquadrão enfrentará quatro adversários diretos na luta contra a zona de rebaixamento.

Neste domingo, 3 de setembro, o Tricolor recebe o Vasco, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na sequência, a equipe viaja para o Paraná, onde enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, dia 14. As três partidas seguintes são contra Santos, Flamengo e Goiás.