Argentino volta a ser opção para o técnico Enderson Moreira

Depois de dois de folga o elenco do Bahia volta aos treinamentos nesta segunda-feira, 1º, com o foco voltado para o confronto contra o CSA, programado para sábado,6, às 16h30, na Fonte nova, pela vigésima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Para esse confronto o técnico Enderson Moreira já sabe que o argentino Lucas Mugni está de volta ao time, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota contra o Cruzeiro o que o deixou de fora do triunfo do Tricolor contra o Náutico por 3 a 0 na Fonte Nova.

O treinador ainda vai aguardar o departamento médico para saber se vai poder contar com Igor Torres, Daniel, Danilo Fernandes, Marco Antônio, Patrick de Lucca, Gregory e Marcelo Ryan, que ficaram de fora por conta de contusão.

O Bahia ocupa a terceira colocação na Segundona, com 37 pontos, e vencendo o CSA assume a vice-liderança do campeonato, ao chegar aos 40 pontos, superando o Vasco, que já jogou pela 22ª rodada e ficou no empate em 0 a 0 com a Chapecoense.