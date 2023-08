Arthur Sales deixa o Bahia e retorna para o Lommel SK

Durou pouco a passagem de Arthur Sales com a camisa do Bahia. Com pouco mais de cinco meses, o atacante deixou o Esquadrão e retornou para o Lommel SK, clube do futebol belga.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 2, através da assessoria de comunicação do Tricolor de Aço. O clube europeu é mais um pertencentes ao guarda-chuva do City Football Group.

Com a camisa azul, vermelha e branca, o atleta de 21 anos marcou quatro gols nas 14 partidas em que atuou, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão.

Arthur Sales, agora, retorna para o Lommel, que detém os direitos econômicos do atleta. Revelado pelo Vasco, o atacante foi vendido por US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) ao clube belga em 2021.

Chegadas e despedidas

Enquanto uns saem, outros 'chegam'. Ainda em nota, o Bahia informou que o lateral-esquerdo Caio Roque, também do Lommel SK, chega à Cidade Tricolor para finalizar a recuperação de uma lesão aproveitando a estrutura do Esquadrão. Natural do Rio de Janeiro, ele se transferiu do Flamengo para o time europeu, aos 18 anos, em agosto de 2020.