Atacante é apresentado e já está apto para jogar pelo Bahia

Na tarde desta quinta-feira, 27, o atacante Rafael Ratão foi apresentado em coletiva de imprens, na sala de conferências da Arena Fonte Nova. Inicialmente, ele comentou sobre estar ciente do momento difícil que o Bahia atravessa e disse qual posição prefere jogar, se como ponta esquerda ou na referência como centroavante.

"Sei que o Bahia está numa situação difícil agora. Quando cheguei eu já sabia da situação, mas acho que é um processo. É um treinador novo, o Grupo City tem uma forma de trabalhar um pouco diferente. É questão de ter um tempo de poder pegar o ritmo de jogo dele. Sobre a minha posição, eu jogo de ponta esquerda, mas também faço três funções como centroavante e ponta direita. Vou estar à disposição do treinador da forma que ele quiser colocar", explicou Ratão.

Sincero, Ratão revelou que tinha propostas de clubes da Turquia e do Mundo Árabe, porém tudo mudou após um sonho. E isso foi determinante para o atacante escolher vestir a camisa azul, vermelha e branca. O vínculo com o Tricolor é válido até dezembro de 2026.

"Foi um momento difícil. Meus empresários e minha também família sabem o que a gente passou, porque eu tive muitas situação boas do do Besiktas, Arábia Saudita, Abu Dahbi. Mas, o que foi importante foi o pessoal da direção do Bahia me ligou, falou do projeto e apresentaram pra mim. Foi importante pra mim e pra minha família vir pra cá Estou muito contente. Teve uma coisa que minha família sabe eu não contei para ninguém, que sonhei que estava em um time listrado. Foi uma coisa muito marcante, pois estávamos em dúvida, mas Deus deu um sinal e foi que dois dias depois que apareceu a situação do Bahia", disse.

Rafael comentou sobre o apelido Ratão, que aconteceu desde os tempos da base no São Paulo, após ele passar por uma situação engraçada.

"Passei pela base do São Paulo e fiquei lá dois anos. Lá em Cotia tem muitos ratos e apareceu um rato grande. Comecei a gritar e correr, aí um parceiro veio falando "pô, você maior grandão e tem medo de rato?". Quando saí do São Paulo para a Ponte Preta, o treinador me chamou pelo apelido e aí ficou o Ratão. ", comentou aos risos.

Inclusive, o nome de Rafael Ratão foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores. Com isso, ele está a disposição do técnico Renato Paiva para a partida contra o São Paulo, marcada para este domingo, 30, às 11h, no Morumbi, válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.