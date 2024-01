Atacante uruguaio e meia do Flamengo são a bola da vez no Bahia | A TARDE

Com o mercado de transferências aquecido, dois nomes são especulados como possíveis alvos de interesse do Bahia: o atacante uruguaio Tiago Palácios, do Montevidéu City Torque, e o meia atacante Everton Ribeiro, que atualmente está no Flamengo.

Tiago Palácios é um atacante canhoto que atua pelos lados. Ele defendeu o City Torque nos últimos dois anos. Com o rebaixamento do clube para a Série B, o atleta não terá seu contrato renovado.

De acordo com informações do perfil @Torqueinfo, especializado em informações da equipe uruguaia, afirma que o Tricolor de Aço tem interesse no jogador. Na atual temporada, Palácios atuou em 35 oportunidades, com nove gols marcados.

Rumores del día de hoy 🧐



▶️Tiago Palacios está en la mira de Bahía de Brasil 🇧🇷 (el club brasilero es “hermano de Torque”)

▶️Al parecer el Chino Recoba también quiere a Tiago para su Nacional 2024 🇺🇾

✅Palacios NO va seguir en Torque, es lo único confirmado pic.twitter.com/7TviHtEjJf — Torque Info (@Torqueinfo) December 19, 2023

Outro jogador que o Bahia tem interesse é o experiente meia Everton Ribeiro. O jogador de 34 anos está em fim de contrato com o rubro-negro carioca e é alvo de outros clubes brasileiros como São Paulo, Internacional e Corinthians. Como já trabalhou com o jogador no Flamengo, Rogério Ceni sugeriu a contratação a diretoria Tricolor, de acordo com o jornalista Jonas Stelmann.



Exclusivo!



Além do #Cruzeiro, o #Bahia monitora a situação de Éverton Ribeiro no Flamengo. O atleta seria um pedido do ex treinador rubro-negro Rogério Ceni para ser o grande nome da equipe na próxima temporada. @s1_live #CRF #Flamengo pic.twitter.com/JUoDUZWAP4 — Jonas Stelmann (@jonasstelmann) December 20, 2023

Everton Ribeiro se destaca pelo número de jogos realizados. No rubro-negro carioca desde 2018, atuou menos de 57 partidas apenas em uma temporada. Em 2023, foram 62 jogos, sendo 34 como titular e 27 como opção no banco de reservas, com três gols marcados e sete assistências distribuídas. Ano passado, Ribeiro atuou 63 vezes.