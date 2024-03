Autor do gol 10 mil do Bahia, Thaciano se reinventa de atacante | A TARDE

Em uma temporada em que o Bahia fez grandes contratações, inclusive algumas das mais caras da história do clube, era naturalmente esperado que seria uma das caras novas do Tricolor o principal jogador do time nesse ano.

Mas, até o presente momento, o destino reservou esse lugar para um atleta veterano no elenco, que em 2023 já havia sido peça-chave, inclusive para evitar o rebaixamento da equipe para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Esse é Thaciano, ou, para grande parte da torcida, ‘ThaciThanos’, em referência ao poderoso personagem dos quadrinhos da Marvel. O versátil jogador tem mostrado para todos que, se tiver uma chance clara de conversão, fazer o gol é inevitável.

Com cinco tentos computados até aqui, o atleta é quem mais tem participações em gols no time nesta temporada. E o quinto gol dele, vale dizer, foi memorável: no último duelo do Tricolor baiano, contra o Caxias-RS, fora de casa, pela Copa do Brasil, ele cravou o tento de número 10 mil da história do clube.

O que explica?

Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre são alguns dos nomes que compõem o estrelado meio-campo do time baiano. Logicamente, com o aumento da concorrência na sua posição de origem, perder minutagem seria o que ocorreria com Thaciano.

No entanto, o ‘professor’ Ceni sabe que tem em mãos um jogador coringa, que pode exercer várias funções dentro de campo e sem perder qualidade técnica. Passar de meia a atacante foi o caminho trilhado pelo paraibano.

Obviamente, isso não o impede de, mesmo jogando dentro da área, continuar a dar assistências aos seus companheiros – já foram três este ano. Para título de comparação, em todo o ano passado o atleta participou de 35 jogos e acumulou 12 participações diretas em gols (seis tentos e seis passes decisivos).

Essa nova fase da sua carreira já faz do Bahia o clube pelo qual o jogador de 28 anos mais vezes foi às redes (16), ultrapassando a quantidade de gols que fez por Grêmio e Boa Esporte (15 em cada).

A propósito, o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, deu a entender em entrevista recente que sente falta do jogador no seu elenco. Ele saiu do clube no ano passado após críticas da imprensa gaúcha e de parte da torcida gremista.

“Thaciano está ‘comendo a bola’ no Bahia... Parabéns aos cornetinhas do ar-condicionado!”, provocou Renato.

Com moral, o meia também ouviu elogios do seu atual treinador, que falou sobre o feito dele contra o Caxias, quando abriu o placar, e se mostrou animado com o desempenho do jogador na temporada.

“Fico feliz por ele. Ele vem fazendo um ano espetacular, vem ajudando muito, se entregando muito. Acho que o gol dele representa o espírito de todos. É legal que ele fique marcado na história”, disse o técnico tricolor.

Nesse momento mágico, é claro, o jogador está muito empolgado por ter alcançado essas marcas. Em coletiva pós-jogo, ainda na terça-feira, Thaciano comentou sobre a fase que está vivendo.

“Estou aproveitando ao máximo junto aos meus companheiros [...] Nesses momentos sempre chegam muitas mensagens de incentivo, mas estou aproveitando ao máximo com meus companheiros porque a gente vem de uma semana difícil”, disse o atleta.

O Bahia agora conta com Thaciano para continuar nas nuvens, já que tem pela frente o jogo de volta pelas semifinais do Baianão neste final de semana e, na quarta que vem, nada menos que o maior rival, Vitória, pelo Nordestão.