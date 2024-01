Bahia consulta situação de Kaio Jorge, da Juventus; veja | A TARDE

Após um longo período de ócio, o Esporte Clube Bahia parece finalmente ter ‘acordado’ e tem demonstrado muita agressividade no mercado da bola. Próximo de anunciar Jean Lucas e Éverton Ribeiro, o Esquadrão está sendo ligado a muitos atletas e o nome da vez é o de Kaio Jorge, ex-Santos, e atualmente emprestado ao Frosinone, pela Juventus, da Itália.

De acordo com Romeo Agresti, correspondente da Juventus no portal ‘Goal Itália’, o tricolor baiano consultou a ‘Velha Senhora’ a respeito da situação do jovem atacante, de 21 anos. Ainda conforme o setorista, as partes estão conversando para dar sequência ao possível negócio.

Il #Bahia ha sondato la pista #KaioJorge: contatti in corso con il suo entourage // Bahia have made an inquiry for Kaio Jorge: talks ongoing with his entourage 👀🇧🇷@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 3, 2024

O Esquadrão irá se reapresentar para a temporada de 2024 neste sábado, 6, e viaja para Inglaterra na terça-feira, 9, onde ficará nas instalações do Manchester City até o dia 21, para realizar a pré-temporada.