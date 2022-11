Bahia define data de reapresentação para temporada 2023

O Bahia anunciou na noite desta terça-feira, 8, que o elenco Tricolor se reapresentará no dia 12 de dezembro. A data marca a volta aos trabalhos para a temporada 2023. Os jogadores se apresentam no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, às 15h.

Recém promovido ao Campeonato Brasileiro da Série A, o Esquadrão de Aço ainda não tem o calendário de jogos oficiais definidos para o ano que vem. Em 2023, o Bahia participará da Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Brasileirão Série A e Copa do Brasil.

O Tricolor cumpriu com o objetivo na Série B no último domingo, 6. O clube baiano lavou a alma no temporal em Maceió, venceu o CRB por 2 a 1 e confirmou o acesso.

Após uma campanha de altos e baixos e muitas críticas da torcida, apesar de ter ocupado o G-4 desde a rodada inicial, o Bahia conseguiu, de forma inédita, retornar à Primeirona logo no ano seguinte à queda.

⚽ Definida a data de início dos trabalhos em campo para a próxima temporada. A reapresentação do elenco está marcada para 12 de dezembro, às 15h, no CT Evaristo de Macedo. #BBMP pic.twitter.com/2ooF0z7YcX — Esporte Clube Bahi🅰️ (@ECBahia) November 8, 2022