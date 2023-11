Bahia disputará a Copa Galo Sub-17 em Santa Catarina | A TARDE

Bahia disputará a Copa Galo Sub-17 em Santa Catarina

A equipe Sub-17 do Bahia vai participar de mais uma competição a nível nacional. A equipe comandada pelo técnico João Di Fábio disputará a Copa Galo 2023, sediada em no estado de Santa Catarina, nas cidades oncórdia, Itá, Ipumirim, Ipira e Seara. O Esquadrão estará no grupo A, com Concórdia-SC, da Chapecoense, do Atlético-MG, do Grêmio e do Internacional. Os dois primeiros times de cada chave avançam às semifinais.

“Estamos muito animados em poder disputar esta competição. É a última do ano para a categoria e uma boa oportunidade para desenvolvermos nossos atletas contra diversas boas escolas do futebol brasileiro. Temos na primeira fase dois gaúchos, dois catarinenses e um mineiro. São escolas de formação diferentes, com metodologias diferentes e isso é muito importante para dar rodagem e experiência para estes jovens atletas”, salientou o técnico João Di Fábio.

A Copa Galo Sub-17 terá com 12 equipes e acontecerá entre os dias 26 de Novembro e 2 de Dezembro. Clubes tradicionais do país como Avaí, Criciúma, Athletico-PR, Coritiba, Juventude e Sport também estarão na disputa.

Os Pivetes de Aço fazem estreiam na Copa Galo contra o Grêmio, no estádio Domingos Machado de Lima, marcado para o dia 26, às 13h30 em Concórdia-SC.