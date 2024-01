Bahia divulga programação da primeira semana em Manchester | A TARDE

O Bahia desembarcou em solo europeu na manhã desta terça-feira, 9, no aeroporto de Lisboa, em Portugal. De lá, a delegação tricolor segue para Manchester para dar início a pré-temporada. A programação semanal foi divulgada pelo clube por meio de sua assessoria de imprensa.

Os treinos no centro de treinamento do Manchester City começam a partir de quarta-feira, 10, às 11h, no horário de Brasília. Na quinta e no sábado, os treinos serão em dois períodos.

Confira a programação entre os dias 10 e 13 de janeiro:

Quarta, 10

11h - Treino no CT do Manchester City

Quinta, 11

7h e 13h - Treinos no CT do Manchester City

Sexta, 12

7h - Treino no CT do Manchester City

Sábado, 13

7h e 13h - Treinos no CT do Manchester City