Bahia e Barcelona de Ilhéus tem horário modificado pela FBF | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) modificou dia e horário do jogo entre Bahia e Barcelona de Ilhéus, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano 2024. Marcada inicialmente para o dia 3 de fevereiro, a entidade máxima do futebol baiano antecipou a partida para 31 de janeiro, uma quarta-feira, às 19h15. O local da partida permanecerá mantido na Arena Fonte Nova.

De acordo com comunicado enviado pela FBF, a mudança ocorreu devido a uma solicitação da TVE, emissora dos direitos de transmissão, para ajustes em sua grade de programação. Além disso, a mudança servirá para conciliar com as datas da Copa do Nordeste.

Antes, as equipes farão suas respectivas estreias no Baianão nesta quarta-feira, 17. A Onça Pintada encara o Juazeirense, no estádio Mário Pessoa, às 17h. Já o Esquadrão de Aço recebe a visita do Jequié, na Arena Fonte Nova, às 21h30.