Bahia e CBF parabenizam Baiaco pelo aniversário de 75 anos | A TARDE

Um dos maiores ídolos do Esporte Clube Bahia, Edvaldo dos Santos, popularmente conhecido como Baiaco, completou 75 anos neste domingo, 7. A Confederação Brasileira de Futebol usou o site oficial da entidade para parabenizar o eterno camisa 5 do Tricolor de Aço.

“Baiaco é um dos grandes nomes do nosso futebol. Fez história pelo Bahia. Muitos se lembram da atuação dele no jogo do Bahia contra o Santos, em 1969, quando Pelé tinha 999 gols. Baiaco não deu descanso ao Rei do futebol e adiou a festa do milésimo gol. Desejo ao Baiaco muita saúde e alegrias", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Já o Esporte Clube Bahia, usou as redes sociais para homenagear o ídolo. "Hoje é mesmo um dia pra lá de especial. Hoje é aniversário de um dos maiores ídolos da nossa história! Presente em todos os títulos do inigualável hepta (na foto, com as 7 faixas), o ex-volante Baiaco está completando 75 anos! Ele também dá nome ao prédio da divisão de base da Cidade Tricolor", dizia a postagem no "X", antigo Twitter.

Conhecido por ser um exímio marcador, Baiaco jogou no Bahia por 13 anos (1968-1981) e conquistou 10 títulos pelo clube, além de ter participado de toda a campanha do inédito Hepta-Campeonato Estadual (1973 a 1979).

No dia 16 de novembro de 1969, o ex-volante Baiaco esteve em campo na partida contra o Santos de Pelé, na Fonte Nova, em Salvador. O Rei do Futebol estava com 999 gols e buscava o milésimo tento. Porém, o atleta natural de São Francisco do Conde não deu brecha e fez uma marcação implacável em Pelé, que saiu sem balançar as redes. O jogador do Esquadrão de Aço ainda marcou um gol na partida, que terminou empatada em 1 a 1.