Bahia encaminha acerto com atacante colombiano, diz jornalista | A TARDE

Após muita cobrança da torcida e especulações de diversos nomes para a posição de centroavante, o Bahia parece ter encontrado o seu novo atacante. Trata-se do colombiano Oscar Estupiñán, de 27 anos, que tem acordo para reforçar o Bahia por empréstimo até o fim de 2024. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola do futebol mundial.

De acordo com Romano, o jogador fará exames nesta quinta-feira, 1, para assinar contrato de empréstimo com o Bahia. O jogador pertence ao Hull CIty, atualmente na segunda divisão da Inglaterra, mas está emprestado ao Metz, da elite francesa.

Revelado no Once Caldas, Estupiñán acumula passagens pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Denizlispor, da Turquia. O jogador chegou a defender a seleção colombiana em 2022. Em 2024 o atacante atuou apenas alguns minutos pelo Metz, no Campeonato Francês, e ainda não marcou gols.