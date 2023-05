Bahia encara Internacional no Beira-Rio neste domingo

Internacional e Bahia se enfrentam neste domingo, 28, às 16h, no Beira-Rio, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida coloca frente a frente duas equipes que ainda não se encontraram na competição e estão na parte baixa da tabela.

Para a partida, o time do técnico Renato Paiva poderá contar com os retornos do zagueiro Kanu e do volante Rezende. Os atletas cumpriram suspensão no empate contra o Goiás, na Arena Fonte Nova, e serão novamente opções para ajudar o Tricolor.

Em entrevista coletiva concedida nesta semana, o atacante Biel projetou a partida diante do Inter e destacou que será um jogo complicado. "Com certeza vai ser muito mais difícil, pelo fato deles estarem vindo com alguns resultados ruins. Eles vão querer impor o jogo deles. Mas a gente está preparado, tivemos uma boa semana de treino, e agora vamos chegar lá e fazer um bom resultado”, disse.

O Bahia leva para Porto Alegre a pressão de bater uma marca importante. O clube não vence o Internacional fora de casa há quase dez anos. O Tricolor também não consegue um triunfo longe de Salvador desde a segunda rodada do Brasileirão, quando bateu o Vasco pelo placar de 1 a 0.

Para Biel, seguir as orientações de Paiva é essencial para o retorno do Bahia com o triunfo. "Vamos continuar trabalhando, procurar evoluir e seguir o plano de jogo do mister para reencontrar o caminho dos triunfos. A oscilação, por um lado, é importante, porque a gente vai amadurecendo mais um pouco. Todos os jogos são muito difíceis, dentro de casa e fora. É continuar trabalhando, seguindo o plano de jogo do mister, que é muito importante para reencontrar o caminho dos triunfos”, projetou.

O técnico Renato Paiva deve entrar em campo com: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo.

O Internacional chega para a partida com o objetivo de reagir na temporada. O clube não vence um jogo desde o dia 30 de abril, quando bateu o Goiás no Beira-Rio, pelo placar de 1 a 0. No Brasileirão, o Colorado contabiliza quatro derrotas seguidas, para São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio.

Para o jogo, o técnico Mano Menezes poderá ter o meio-campista Igor Gomes jogando na defesa. O zagueiro Rodrigo Moledo não participou das últimas atividades e deve desfalcar a equipe, assim como o lateral-esquerdo Renê e o meia Maurício. Bustos, Aránguiz e Gabriel também não devem jogar.

A provável escalação do Internacional tem John; Rômulo, Igor Gomes, Nico e Thauan Lara; John, De Pena, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Bahia e Internacional estão empatados na tabela com 7 pontos. O Tricolor ocupa a 14ª colocação e o Colorado a 15ª.