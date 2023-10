Bahia encerra penúltimo treino da semana com trabalho de finalizações | A TARDE

O Bahia realizou na manhã desta quinta-feira, 5, o seu penúltimo treino antes do jogo decisivo contra o Goiás, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 7, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Após a ativação na academia, o grupo realizou o aquecimento com orientação do preparador Danilo Augusto. Em seguida, a comissão técnica assumiu o comando das atividades e dividiu o elenco em dois grupos.



Enquanto jogadores de defesa participaram de um trabalho específico para o setor defensivo com o auxiliar Charles Hembert, o outro grupo foi novamente dividido em dois times e realizou uma atividade tática em campo reduzido sob orientações de Rogério Ceni e o auxiliar Leandro Macagnan.



No fim, os jogadores participaram de duas atividades de finalizações. Uma com chutes da entrada da área e pênaltis, e a outra com troca de passes e cruzamentos antes do arremate final.



O meia Léo Cittadini alternou entre fisioterapia e academia, enquanto Cauly treinou com os companheiros durante um período e depois fez um treino físico específico. O último treino antes da viagem para Goiânia está marcado para esta sexta-feira, 6, novamente pela manhã.