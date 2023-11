Bahia encerra preparação em São Paulo; confira provável time titular | A TARDE

O elenco do Bahia encerrou as atividades de preparação para o importante compromisso diante do Corinthians, marcado para esta sexta-feira, 24, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinamento foi realizado na tarde desta quinta-feira, 23, no CT das divisões de base do Palmeiras, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Inicialmente, o técnico Rogério Ceni ministrou um trabalho dinâmico, com cruzamentos ofensivos e finalizações a gol.

Na sequência, o comandante Tricolor comandou um trabalho em campo reduzido, onde distribuiu os jogadores em três equipes. O objetivo era a movimentação e troca de passes rápidas, com a a utilização de coringas nas extremidades. Ao final, alguns atletas aprimoraram finalizações.

A equipe não contará com o atacante Everaldo e o zagueiro David Duarte, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, a tendência é que o Bahia encare o Corinthians com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Acevedo e Thaciano; Cauly, Biel e Rafael Ratão (Mingotti).

Primeiro time na zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço ocupa a 17ª posição, com 38 pontos. Para sair do Z-4, é necessário o triunfo diante dos paulistas.