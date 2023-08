Bahia encerra preparação para confronto direto no Brasileirão

O Bahia encerrou, na manhã deste sábado, 5, a preparação para enfrentar o América-MG. As atividades começaram com um treino técnico no campo, focado em aprimorar o toque de bola e a movimentação dos jogadores. A sessão teve como objetivo afinar a conexão entre os atletas, promovendo a precisão nos passes e a rapidez nas trocas de posição.

Em seguida, a equipe realizou um treino de posse de bola, enfatizando a manutenção da posse e a transição rápida entre defesa e ataque. Os jogadores trabalharam para manter o controle do jogo e criar oportunidades a partir da posse de bola.

O treino tático foi o ponto alto da preparação, com a provável equipe titular sendo escalada para simular situações de jogo. Por fim, a equipe trabalhou situações de bolas paradas ofensivas e defensivas, com cobranças de falta e escanteios. Enquanto isso, o atacante Biel participou de um treino separado no campo 2.

O confronto entre Bahia e América-MG está marcado para as 18h30 deste domingo, 6, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.