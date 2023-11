Bahia encerra preparação para enfrentar o Athletico com treino tático | A TARDE

O Bahia encerrou, na manhã deste sábado, 11, a preparação para o duelo contra o Athletico-PR. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão e está marcada para as 18h30 deste domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Antes de tudo, a comissão técnica preparou um vídeo com informações sobre o adversário e passou para os jogadores assistirem no auditório do CT Evaristo de Macedo. Logo depois, o elenco se dirigiu para um dos campos e iniciou o aquecimento com bola.

Na sequência, os atletas se espalharam em várias estações e participaram de uma atividade de troca de passes. Posteriormente, parte do grupo realizou um exercício tático, enquanto os demais foram para outro campo trabalhar lances de bola parada, defensivos e ofensivos.

No fim, alguns atletas permaneceram no campo para aperfeiçoar cobranças de falta. O zagueiro Raul Gustavo, que se recupera de lesão, realizou atividades entre academia e fisioterapia.

Na tabela do Brasileirão, o Bahia inicia a rodada na 15ª posição com 37 pontos em 33 jogos, mesma pontuação de Vasco e Cruzeiro, que têm dois jogos a menos. Já o Athletico-PR, que não vence há quatro rodadas, é o 7º colocado com 50 pontos.