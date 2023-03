Bahia encerra preparação para enfrentar o Camboriú pela Copa do Brasil

O Bahia está preparado para enfrentar o Camboriú, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil. O Tricolor treinou com bola nesta terça-feira, 7, no estádio do Marcílio Dias em Itajaí-SC.

O treino começou com um exercício técnico, com a equipe dividida em dois grupos. Sob o comando de Renato Paiva, o elenco realizou uma atividade tática em campo reduzido.

Paiva ainda trabalhou a construção de jogadas com zagueiros e volantes. No final da atividade, todos os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

Para garantir a classificação, o Bahia precisa vencer por qualquer placar. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis. Uma derrota tira o Tricolor da Copa do Brasil.

