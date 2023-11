Bahia enfrenta Corinthians fora e pode sair da zona da degola | A TARDE

Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, cada pontinho vale muito – inclusive aqueles conquistados sem a equipe precisar entrar em campo. Em um momento em que a sorte sorriu para o Tricolor, Cruzeiro e Vasco, os dois times que estão à frente do Bahia, ficaram no empate (2 a 2) no jogo atrasado que disputaram na quarta-feira, e não se distanciaram do Esquadrão – ambos estão com 41 pontos, três a mais do que o clube baiano.

Se aproveitando dessa oportunidade ímpar de sair da temida zona do rebaixamento do Brasileirão, o Superman Tricolor voou até São Paulo e, às 21h desta sexta-feira, enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, onde sua fiel torcida se torna o 12º jogador.

Mesmo diante do imenso desafio, o Bahia teve tempo de sobra – 12 dias, para ser preciso – para se preparar bem para o duelo dessa noite, em um estádio onde os números são muito pouco agradáveis para o Tricolor.



Depois desse jogo, faltarão apenas mais três partidas – três finais – que definirão qual lembrança ficará na mente do torcedor nesse primeiro ano da ‘Era City’.



Aproveitando chance



Além do empate entre seus adversários diretos na luta contra a degola, a rodada de número 35 do Brasileirão se faz importante para o Bahia também por outras questões.

Esse é, por exemplo, o penúltimo jogo que o Esquadrão tem para fazer fora de casa, onde, nessa temporada da Série A, só conseguiu voltar para casa com os três pontos em três oportunidades.



Infelizmente, para o Tricolor, o Timão, em casa, não consegue ser acomodado em nenhum momento, já que a sua torcida jamais para de cantar e apoiar. A favor do Bahia há o fato do seu treinador, Rogério Ceni, ser um grande conhecedor do rival dessa noite, já que está acostumado com a atmosfera feita pelos adeptos corintianos como poucos no cenário nacional.



Outro fator que será fortemente influente no jogo é o dono da casa ainda não ter alcançado a confortável marca dos 46 pontos – segundo os matemáticos, essa seria a pontuação mágica para um clube escapar da Segundona. Portanto, um triunfo pode garantir a permanência da equipe, que está pressionada.

Quebra de tabu



Desde a inauguração da Arena Itaquera, o Bahia amarga um tabu incômodo: o clube baiano jamais venceu no estádio. Dadas as circunstâncias da partida em especial, já passou da hora dessa marca ser quebrada.

Desde que a Arena Corinthians foi inaugurada, em 2014, os dois times já se enfrentaram no estádio em sete oportunidades. O Bahia só conseguiu pontuar uma única vez, quando empatou por 1 a 1 pelo Brasileiro da Série A de 2014. Nos outros seis jogos restantes, o Tricolor amargou seis derrotas.



Nesse ano, no primeiro turno, na Fonte Nova, ninguém saiu com os três pontos. Em um jogo com poucas emoções, válido pela 16ª rodada, o placar ficou inalterado.



O retrospecto negativo certamente é determinante na partida, mas tem jogador do elenco do Esquadrão que sabe do tamanho do desafio e não acha que isso pode abalar muito o psicológico dos atletas que irão à campo.



Esse é o caso do goleiro tricolor Marcos Felipe, que deixou claro em entrevista coletiva concedida ontem que não importam tanto as circunstâncias, o foco de todos deve se manter firme.



“Independentemente da situação, a pressão sempre vai existir. É um jogo de futebol com duas equipes que querem vencer o jogo. Então a pressão sempre existe. Vamos encarar da melhor forma possível. Trabalhamos para isso, para levar os três pontos para Salvador”, disse o paredão do Bahia.



Sobre especificamente a questão do tabu, o goleiro disse que não seria a primeira vez que esse elenco supera barreiras quando colocado como menos favorito.



“Nós já quebramos alguns tabus esse ano. Tenho certeza que não será diferente. Nós iremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para poder fazer e vencer o Corinthians dentro da Arena, coisa que ainda não aconteceu. A gente espera que os três pontos venham nessa partida junto com o foco que a gente precisa para sair dessa situação delicada”, acrescentou o camisa 1 do Bahia.