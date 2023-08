Bahia enfrenta o Grêmio Pague Menos na Copa do Brasil Sub-20

Buscando avançar na competição nacional, o time sub-20 do Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 30, às 15h, no estádio Moraisão, em Maranguape, contra o Grêmio do CE, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na primeira partida na competição, o Esquadrão de Aço goleou a equipe do Falcon-SE, por 5 a 0, em partida realizada em Salvador, no estádio de Pituaçu.

O atacante Juninho comentou sobre o duelo contra o Grêmio do CE. "É uma equipe forte, bem tática. Mas estamos confiantes pelo trabalho da semana". O jogador ainda continuou. "Foi um jogo importante pra seguir no campeonato. Mas a gente continua o trabalho, focado, para conseguir uma nova classificação", comentou.