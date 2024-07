Bahia enfrenta o Vasco na busca pela liderança do Brasileirão

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia tenta hoje o sexto triunfo consecutivo na Fonte Nova neste Brasileiro de olho em chegar pela primeira vez ao primeiro lugar neste Brasileiro. Será a oitava oportunidade seguida para assumir a liderança. No jogo passado, é bem verdade, a missão era menos provável, pela diferença maior entre os saldos de gol do Tricolor e do Flamengo, e pela necessidade de uma combinação maior de resultados. Atual terceiro colocado, para terminar a 12ª rodada na ponta da tabela, o Esquadrão precisa vencer o Vasco, hoje, e contar com resultados negativos de Flamengo e Palmeiras.

Três pontos atrás do líder Flamengo, o Bahia também leva desvantagem no saldo de gols. A goleada, por 4 a 1, contra o Cruzeiro na rodada passada, entretanto, diminuiu a diferença para quatro gols. Para superar, portanto, o Esquadrão precisa contar com a ajuda do Juventude, que joga em casa, na serra gaúcha, onde leva vantagem no retrospecto, com seis vitórias, seis empates e só duas derrotas.

Com uma vitória simples do Juventude, por um gol de diferença, o Bahia pode superar o Flamengo, caso vença o Vasco hoje por três de diferença. Com um 2 a 0, por exemplo, o Bahia precisaria vencer também por dois de diferença.

Mas, para ser líder, não basta. É preciso também contar com o auxílio do Fortaleza, que recebe o Palmeiras hoje. Com dois pontos atrás do time paulista, o Bahia o ultrapassa, em caso de triunfo, caso o time cearense vença. Caso empate, o Bahia precisaria vencer por quatro gols de vantagem.

Sequência em casa

Mesmo com apenas um triunfo como visitante até o momento no Brasileiro, o Bahia está na terceira colocação, no alcance do líder. E isso acontece graças ao excelente desempenho como mandante.

O Esquadrão vem se garantindo em casa, com 100% de aproveitamento, e já derrotou cinco oponentes: Fluminense, Grêmio, Red Bull Bragantino, Fortaleza e Cruzeiro.

A sequência atual, que pode aumentar para seis triunfos, impressiona ainda mais por ser inédita. O Bahia jamais venceu os seis primeiros jogos em uma Série A.

Além disso, desde o Brasileiro de 1978, o Bahia não alcança uma sequência de seis triunfos em casa em uma Série A. Naquela ocasião, o time chegou a vencer sete vezes seguidas, contra Náutico, Santos, Ceará, Corinthians, Americano, Vitória e Cruzeiro.

Curiosamente, no ano do segundo título brasileiro, em 1988, o regulamento era diferente e as partidas que terminavam empatadas eram decididas nos pênaltis. Deste modo, o Bahia começou com sete triunfos na Fonte Nova, mas dois deles, contra o Bangu, na estreia, e contra o Sport, o quarto da série, foram alcançados depois de empates nos tempos regulamentares.

Camisa 10

Para o jogo, o Bahia deverá ter o retorno de Éverton Ribeiro ao time titular, depois que o meia foi preservado no primeiro tempo do jogo de domingo contra o Cruzeiro. O técnico Rogério já avisou, em coletiva, que outras surpresas como essa podem surgir hoje.

O Vasco, por sua vez, deverá ter o retorno do ex-tricolor Léo Pelé na zaga. Maicon e João Victor, titulares na goleada de 4 a 1 contra o São Paulo, disputam a outra vaga. A tendência é que o restante da escalação seja repetido. O meia Payet não foi relacionado para o jogo de hoje.