Bahia enfrentará o Grêmio nas quartas da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira, 6, ficou definido que o Grêmio será o adversário do Bahia nas quartas de final da competição. A primeira partida vai acontecer na Arena Fonte Nova, enquanto a volta terá como palco a Arena do Grêmio. Os jogos serão disputados nas semanas de 5 e 12 de julho.

Se avançar para a próxima fase, o Tricolor enfrentará o vencedor do duelo entre Flamengo e Athletico Paranaense. Os outros duelos sorteados foram Corinthians x América Mineiro e Palmeiras x São Paulo.

Para chegar na semifinal, que seria algo inédito, o Bahia vai enfrentar um Grêmio que já eliminou o Esquadrão três vezes na Copa do Brasil: 1989, 2012 e 2019. O Tricolor Gaúcho é o maior vencedor da Copa do Brasil.

Para chegar até as quartas, o Tricolor baiano eliminou o Jacuipense na primeira fase. No estádio de Pituaçu, em Salvador, o Esquadrão goleou pelo placar de 4 a 1. Gols marcados por Biel, Vitor Jacaré, Cauly e um contra de Raphinha. Na segunda fase, o Bahia viajou até Santa Catarina e venceu o Camboriú pelo placar de 1 a 0, gol do atacante Biel. Já na terceira fase, o Esquadrão enfrentou o Volta Redonda. No jogo de ida no Rio de Janeiro, o Esquadrão venceu pelo placar de 2 a 1 gols de Biel e Gabriel Xavier.

Nas oitavas de finais, em jogo de volta dramático, o Bahia eliminou o Santos. O primeiro jogo na Vila Belmiro terminou 0 a 0 e na partida em tempo normal terminou 1 a 1, com gol de Cauly e nas penalidades o goleiro Marcos Felipe foi o herói Tricolor pegando dois pênaltis na decisão.