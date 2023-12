Bahia está de olho em jovem atacante uruguaio, diz jornalista | A TARDE

O mercado da bola segue agitado e as especulações seguem. O nome da vez é do atacante uruguaio Luciano Rodriguez, do Liverpool, do Uruguai. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista uruguaio Matias Torres. De acordo com a publicação, o Esquadrão tem a concorrência de Cruzeiro e Vasco na possível contratação do jovem de 20 anos, considerado um talento.

"Luciano Rodríguez é procurado por Vasco Da Gama, Cruzeiro e Bahia para 2024. É provável que ele jogue no futebol brasileiro", compartilhou o comunicador.

Luciano Rodriguez foi artilheiro da seleção uruguaia no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ele marcou o gol do título mundial da equipe celeste e ganhou o status de joia. Ele tem uma convocação para a seleção principal do país, porém foi opção no banco na partida contra Cuba.

Rodriguez começou no Progreso-URU e teve passagem pela base do Fluminense. O Grupo City tem o Montevideu City Torque como observador de talentos no Uruguai. Coincidentemente, o volante Nicolás Acevedo também foi jogador do Liverpool.

Enjoy your screenshot and...



Get 10 stickers for $1: https://t.co/IGW12ygmK5 pic.twitter.com/5luQw0T8UV — Pikaso (@pikaso_me) December 19, 2023