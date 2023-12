Bahia estuda formalizar proposta ao Santos por Jean Lucas | A TARDE

Visando reforçar seu elenco para 2024, a diretoria de futebol do Bahia já tem um alvo definido para o meio de campo. Trata-se do volante Jean Lucas, do Santos. O Tricolor de Aço realizou uma sondagem ao atleta e busca formalizar uma proposta ao clube da Vila Belmiro. A informação é do site Uol.

De acordo com a publicação, a contratação de Jean Lucas é um pedido de Rogério Ceni. O treinador acredita que o rebaixamento do Santos a Série B do Campeonato Brasileiro poderá facilitar a negociação entre as partes.

Carioca, Jean Lucas de Souza Oliveira tem 25 anos e é formado na base do Flamengo. Ele acumula experiência internacional ao atuar no Lyon, Brest e Mônaco, da França. Ele chegou ao Santos no início do Brasileirão, onde disputou 22 jogos na condição de titular e deu três assistências. Seu contrato com o Santos é válido até 2027.