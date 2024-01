Bahia fecha parceria para criação de novo camarote na Fonte Nova | A TARDE

O Bahia fechou uma parceria com a Soccer Hospitality para ter um novo espaço de entretenimento durante os jogos na Arena Fonte Nova. Chamado de Esquadrão Zone, o camarote irá funcionar no espaço do mirante do estádio, local em que atualmente não há comercialização de ingressos. A previsão é de que o espaço seja inaugurado no primeiro semestre de 2024.

O novo camarote, com capacidade para até 1000 pessoas, contará com atrações musicais antes, no intervalo e depois dos jogos. O Esquadrão Zone, além de ter uma vista privilegiada para o campo, contará também com diversas ativações, além de ser open bar e open food.

“O Esquadrão Zone nasce para suprir duas importantes necessidades do Bahia na Arena Fonte Nova, a primeira é a de dar uso a uma área tão nobre e com uma linda vista para o Dique do Tororó, que é o espaço do Mirante, localizado na parte Sul Superior do estádio, que poderá à partir da inauguração passar a receber torcedores. A segunda é a de ter uma excelente área de entretenimento com uma experiência musical, open bar e open food, trazendo mais conforto para o torcedor que optar por aquele espaço”, falou o diretor de Marketing e Comercial do Bahia, Rafael Soares .

A Soccer Hospitality já possui camarotes semelhantes nos estádios Morumbi, Neo Química Arena, Allianz Parque e Vila Belmiro, no estado de São Paulo, Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e Aflitos, no Recife.

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, ressalta também sobre o novo serviço, que se trata do que “há de mais moderno nas arenas do mundo”, é algo inédito na Bahia, e ainda revelou que no espaço o torcedor poderá assistir aos jogos ao lado de ídolos e ex-jogadores do Tricolor.

“O Esquadrão Zone é uma grande conquista para o Estado da Bahia. Será um local onde traremos um atendimento de nível diferenciado para o torcedor do Esporte Clube Bahia podendo oferecer o que existe de mais moderno nas arenas do mundo, que são os serviços de hospitalidade premium. Em conjunto com a Arena Fonte Nova e com o Bahia nós conseguimos criar um modelo de hospitalidade jamais visto no Estado”, explica.

“Através do Esquadrão Zone vamos proporcionar uma grande festa para o torcedor, onde ele pode chegar mais cedo no estádio e curtir o melhor da culinária baiana, entretenimento, shows e depois assistir ao jogo ao lado de ídolos, grandes ex-jogadores que vestiram a camisa do Bahia e fizeram história. E nada melhor do que comemorar e assistir a partida do Tricolor em grande estilo”, completa Rizzo.