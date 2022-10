Bahia goleia o Bahia de Feira e conquista título do Baianão sub-15

O Bahia confirmou o título do Campeonato Baiano na categoria sub-15 ao vencer o Bahia de Feira por 5 a 0, em partida realizada na manhã desta sexta-feira, 28, no estádio de Pituaçu. No primeiro jogo, o Tricolor havia vencido por 5 a 2, na Arena Cajueiro e trouxe uma tranquilidade para a equipe.

O time comandado pelo técnico Reinan Kaique terminou a competição com 100% de aproveitamento. Para esse confronto entrou em campo com: Iuri Jean; Hudson, Gerald, Mateus Mamédio e Daniel; Paulo Victor (C), Roger, Victor Couto; Pablo Souza, Gabriel Carioca e Carlos Eduardo.

Na primeira fase terminou em primeiro no grupo 4 com 6 vitórias em 6 apresentações. Na sequência eliminou o Ypiranga nas quartas de final por 10 a 0 e 4 a 1 e na semifinal o Vitória por 3 a 2 e 5 a 0.