Bahia goleia o Falcon e avança de fase na Copa do Brasil Sub-20

A equipe sub-20 do Bahia entrou em campo na tarde desta quarta-feira, 16, para a estreia da Copa do Brasil da categoria. No estádio Metropolitano de Pituaçu, os garotos do Tricolor golearam o Falcon, de Sergipe, por 5 a 0 e avançaram para as oitavas de final.

O gol que abriu a goleada foi marcado pelo capitão Marcello (2003), no primeiro tempo. Na segunda etapa, marcaram para o Bahia: Juninho (2005), Lucas Aruba (2004), Sidney (2006) e Wendel Canela (2005). Aos 17 da etapa final, Rafael (2004) ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Nas oitavas de final, o Bahia encara o vencedor do confronto entre Fluminense-PI e Grêmio Pague Menos-CE, que se enfrentam nesta quinta-feira, 17. A partir desta fase, as eliminatórias são em jogos de ida e volta.