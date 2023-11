Bahia homenageia vítimas da tragédia na Fonte Nova | A TARDE

Há exatos 16 anos ocorreu a maior tragédia da história do Esporte Clube Bahia. Nesta mesma data, no ano de 2007, sete tricolores perderam suas vidas no dia que marcou todo o Brasil, mas de maneira negativa. Márcia Santos Cruz, Jadson Celestino Araújo Silva, Milena Vasquez Palmeira, Djalma Lima Santos, Anísio Marques Neto, Midiã Andrade Santos e Joselito Lima Jr foram as vítimas do desabamento de parte da arquibancada superior da Arena Fonte Nova, naquele fatídico 25 de novembro.

O jogo contra o Vila Nova, que deveria ficar marcado na história pela volta do clube à segunda divisão do Campeonato Brasileiro após empate por 0 a 0 na antiga Fonte Nova, ficou marcado pelo triste acontecimento.

Neste dia 25 de novembro de 2023, o Esporte Clube Bahia utilizou as suas redes sociais para prestar homenagem aos torcedores: “Mais um 25 de novembro. E nunca vamos esquecer. Há 16 anos temos 2 estrelas no peito e 7 brilhando no céu. Anísio, Djalma, Jadson, Joselito, Márcia, Milena, Midiã. Os sete irmãos tricolores estão eternizados em homenagens no Museu do Bahia e no CT Evaristo de Macedo”.

