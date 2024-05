Bahia inicia preparação para confronto diante do Atlético-MG | A TARDE

O elenco do Bahia deu início as aividades de preparação para o compromisso diante do Atlético-MG, marcado para este domingo, 19, às 16h, na Arena MRV, válida pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O preparador físico Danilo Augusto deu início aos trabalhos no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, na tarde desta quarta-feira, 15. Em seguida, o grupo se dirigiu ao campo 1.

Logo depois, a comissão técnica promoveu um treinamento técnico com o elenco em quadrados, divididos em três times. O técnico Rogério Ceni comandou um treinamento tático em espaço definido. Ao final, os jogadores aperfeiçoaram cobranças de falta frontais ao gol.

Em processo de recuperação, o lateral-esquerdo Ryan participou de um trabalho físico e técnico no campo. Já o volante Acevedo treinou na sala de musculação do clube.

Há cinco jogos sem perder, o Esquadrão é o vice-líder da Série A, com 13 pontos ganhos. A partida em Belo Horizonte contras o Atlético-MG pode ser adiada, caso a CBF paralise o campeonato devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul.

