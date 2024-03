Bahia não perde para Jacuipense há cinco anos; veja histórico do duelo | A TARDE

O Esporte Clube Bahia vai disputar sua última partida na primeira fase do Campeonato Baiano de 2024 neste domingo, 3, contra o Jacuipense, às 16h, na Arena Fonte Nova. O duelo vale a liderança da competição e caso o Esquadrão se mantenha no topo, terá a vantagem do mando de campo na semifinal, e em caso de classificação para a final, também disputará a decisão em seus domínios.

O confronto entre as equipes já aconteceu 16 vezes na história e o tricolor leva vantagem, com nove triunfos sobre a equipe de Riachão do Jacuípe. Além das nove vitórias, os clubes já empataram cinco vezes, e o Jacupa venceu em duas ocasiões.

No entanto, a última vez que o Leão do Sisal venceu o Tricolor de Aço foi no dia 27 de fevereiro de 2019, há cinco anos atrás, quando venceu por 1 a 0 jogando em casa. Desde então, a equipe de Riachão do Jacuípe tem passado por maus bocados contra o Bahia, sendo derrotado na semifinal, em 2020, e final, em 2023, ambas no Campeonato Baiano. Além de uma eliminação na 1ª fase da Copa do Brasil, também em 2023.

Mas com certeza, a derrota mais dolorosa para o torcedor do Leão do Sisal foi a final do Baianão de 2023. Isso porque na ocasião, o Bahia impediu que o Jacuipense conquistasse seu primeiro título de campeão baiano da história, após empatar por 1 a 1 dentro de casa e não aguentar a pressão na Fonte Nova, perdendo por 3 a 0.