Bahia perde para o Santos e pode ser rebaixado na última rodada

O Bahia se complicou no Campeonato Brasileiro Feminino. Na tarde desta segunda-feira, 5, as Mulheres de Aço foram derrotas pelo Santos por 2 a 1, na Arena Barueri, pela penúltima rodada da primeira fase da Série A-1

Os gols saíram no segundo tempo. A experiente Cristiane marcou os dois gols do time santista, sendo o último em cobrança de pênalti. A capitã Tainá marcou o gol de honra do Tricolor em São Paulo.

As comandadas do técnico Igor Morena foram a campo com Lorrana; Dan, Aila (Letícia), Thayná e Mila Santos; Lane, Jordana, Suellen (Ariely) e Vilma (Miúda); Juliana (Ary) e Yenny Acuña (Nathane).

Na 13ª colocação com 13 pontos ganhos, o Bahia é o primeiro time na zona de rebaixamento e chega a marca de cinco derrotas seguidas e com risco de ser rebaixado. O time azul, vermelho e branco precisa derrotar o líder Corinthians, na próxima segunda-feira, 12, em Pituaçu, e torcer por um tropeço do Atlético-MG, primeiro time fora do Z-4, com 15 pontos somados, que terá como adversário o Ceará, que perdeu todos os jogos e tem saldo negativo de -67.