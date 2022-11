Bahia promove ações em comemoração ao Dia da Consciência Negra

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 17, que promoverá uma série de ações em comemoração ao Dia da Consciência Negra, neste fim de semana. Acontecerá atividades no Museu do Esquadrão, além de parcerias com os prestigiados Vale do Dendê e Olodum.

Nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, exclusivamente na CAS/Fonte Nova, torcedores terão oportunidade de se associar com Acesso Garantido a todos os jogos em casa por apenas R$ 49/mês. A condição especial é possuir uma renda de até R$ 1.500 mensais e levar a documentação necessária.



Em relação ao Museu, o benefício se estenderá ao longo do mês de novembro nos dias de funcionamento do espaço localizado na Fonte Nova: quinta a domingo e feriados, das 10h às 17h.

A parceria com a Vale do Dendê busca fortalecer o afroempreendedorismo e ampliar o impacto da economia preta da Bahia, divulgando produtos, serviços e histórias.

Além disso, o bloco afro Olodum emprestará a identidade visual ao clube no período da campanha e irá lançar uma camisa casual, prevista para o verão.



Acontecerá também um curso de formação antirracista na próxima segunda-feira, 21, para os atletas da divisão de base, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.