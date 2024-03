Bahia promove exposição dos 35 anos do bicampeonato brasileiro de 88 | A TARDE

Para celebrar os 35 anos do bicampeonato brasileiro conquistado diante do Internacional em 1988, o Bahia promove a exposição “Esquadrão Eterno”, que trará detalhes do segundo título nacional do Esquadrão. A ação será realizada nesta quinta-feira, 29, no museu do clube, localizado na Arena Fonte Nova.

A exibição será inaugurada às 17h e terá um pronunciamento à imprensa do CEO do clube, Raul Aguirre. Os torcedores que compraram as camisas comemorativas do Esquadrão Eterno terão acesso exclusivo a exposição das 18h às 21h. Jogadores campeões de 88 estarão no evento e vão distribuir camisas aos torcedores presentes.

A mostra estará em exibição no museu do Bahia até o fim do mês de junho. O torcedor tricolor terá acesso a exposição nos dias e horários normais do funcionamento do museu.