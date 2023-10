Bahia realiza segunda sessão de treinos com foco no Inter | A TARDE

O elenco do Bahia deu continuidade aos trabalhos de preparação para o confronto diante do Internacional, marcado para o dia 18, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

As atividades foram no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, na manhã desta quarta-feira, 11. Inicialmente, os jogadores realizaram uma atividade físico-técnica com o preparador físico Danilo Augusto.

Logo depois, o grupo foi dividido em dois. Em um espaço determinado, os atletas faziam confrontos entre trios, com pequenas traves. Com o campo aberto, Rogério Ceni comandou um trabalho tático.

Ao final, os auxiliares Charles Hembert e Leandro Macagnan promoveram um treino específico com os volantes, no campo 1. Com Ceni, meias e atacantes estiveram no campo 2 e aprimoraram troca de passes e finalizações a gol. O auxiliar Nelson Simões trabalhou com os defensores.

O meia Léo Cittadini esteve na primeira parte das atividades e depois realizou um trabalho físico especial.

O terceiro trabalho da semana está marcado para a manhã desta quinta-feira, 12, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.