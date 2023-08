Bahia recebe o Corinthians e tenta espantar má fase no Brasileirão

Hoje é dia de Bahia. Logo mais às 18h, o Esquadrão de Aço recebe o Corinthians, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Será um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento.

Primeiro time fora do Z-4, o Bahia soma 13 pontos e está há quatro jogos sem vencer no Brasileirão. O time comandado por Renato Paiva vem de derrota por 2 a 0, fora de casa, para o Athletico Paranaense, em Curitiba. A má campanha rendeu protestos por parte da principal organizada do clube no CT Evaristo de Macedo.

Já o Corinthians, que está uma posição acima, com 15 pontos ganhos, vem em ascensão. A equipe de Vanderlei Luxemburgo derrotou o Universitário-PER pelo placar mínimo e avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Timão derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão.

Tricolor poderá ter novidade na defesa

A novidade no Esquadrão é o lateral-esquerdo Camilo Cándido, que está regularizado junto a CBF e apto para atuar. Como ele vinha em atividade pelo Nacional-URU, o defensor não tem problemas físicos. Poupado na última partida, o volante Rezende volta ao time.

Em compensação, a equipe segue com os desfalques de Biel, Jacaré, Kayky, David Duarte e Danilo Fernandes, todos em recuperação. Emprestado pelo Corinthians, Raul Gustavo não será relacionado por questões contratuais.

Corinthians tem desfalques e retornos de peso a equipe

Vanderlei Luxemburgo terá desfalques importantes para o jogo em Salvador. O volante Gabriel Moscardo, de 17 anos, foi submetido a uma cirurgia de apendicite e está fora de combate. Rony, Maycon e Giuliano brigam por vaga.

Já o lateral-direito português, Rafael Ramos, teve um estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho direito durante a partida contra o Universitario e é outro que não deve jogar.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante e artilheiro do time Roger Guedes é outro que fica de fora. Wesley deverá ser o substituto, porém Adson e Biro correm por fora.

Em compensação, os jogadores que foram poupados na última partida pela Copa Sul-Americana retornam a equipe, como o goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e os meio-campistas Fausto Vera, Matías Rojas e Renato Augusto.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Corinthians, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: sábado, 24/07/2023

Horário: 18h30

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ/FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN/FIFA)

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Ryan (Matheus Bahia); Acevedo, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Fausto Vera, Renato Augusto e Rojas; Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.